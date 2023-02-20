Joe Bendik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Bendik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Bendik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Bendik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Bendik 25 Nisan 1989 tarihinde Northport, New York şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joseph T. Bendik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Bendik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joe Bendik'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Bendik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Bendik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Bendik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Bendik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Sogndal IL

24 Şubat 2012 yılında Portland

12 Aralık 2012 yılında Toronto

21 Aralık 2015 yılında Orlando

27 Aralık 2018 yılında Columbus Crew

19 Temmuz 2019 yılında Philadelphia

Joe Bendik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Bendik şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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