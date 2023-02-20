Daniel Gazdag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gazdag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Gazdag kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Gazdag ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Gazdag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gazdag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Gazdag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gazdag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gazdag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gazdag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gazdag 2 Mart 1996 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gazdag Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Daniel Gazdag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 11 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Gazdag'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Gazdag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richdani6/

Daniel Gazdag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gazdag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Gazdag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gazdag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2010 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2015 yılında Honvéd

11 Mayıs 2021 yılında Philadelphia

Daniel Gazdag kimdir

Daniel Gazdag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gazdag şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Gazdag Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U18 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Daniel Gazdag nereli

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