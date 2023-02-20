Julian Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Carranza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Carranza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Carranza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Carranza 22 Mayıs 2000 tarihinde Oncativo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Julián Simón Carranza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Carranza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Julian Carranza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Carranza'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Carranza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carranzajuli21/

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Julian Carranza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Carranza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julian Carranza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Carranza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2018 yılında Banfield

26 Temmuz 2019 yılında Miami

27 Temmuz 2019 yılında Banfield

31 Aralık 2019 yılında Miami

23 Aralık 2021 yılında Philadelphia

12 Temmuz 2022 yılında Miami

13 Temmuz 2022 yılında Philadelphia

Julian Carranza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Carranza şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Julian Carranza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético Banfield

Arjantin U23 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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