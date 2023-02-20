Quinn Sullivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quinn Sullivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quinn Sullivan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quinn Sullivan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quinn Sullivan 27 Mart 2004 tarihinde Philadelphia, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Quinn Krippendorff Sullivan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quinn Sullivan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quinn Sullivan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Quinn Sullivan'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Quinn Sullivan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quinn Sullivan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Quinn Sullivan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quinn Sullivan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2020 yılında Union II

30 Kasım 2020 yılında Ph. Union Acad.

1 Ocak 2021 yılında Philadelphia

Quinn Sullivan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quinn Sullivan şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Quinn Sullivan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 10 gol atmıştır.

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