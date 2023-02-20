Andre Blake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Blake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Blake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Blake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Blake 21 Kasım 1990 tarihinde May Pen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Andre Jason Blake şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Blake Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Andre Blake, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 16 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Andre Blake'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Blake Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/andreblake29

Andre Blake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Blake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andre Blake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Blake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2014 yılında Philadelphia

Andre Blake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Blake şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Andre Blake Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 1 numaralı formasıyla 3 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 0 gol atmıştır.

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