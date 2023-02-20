Alejandro Bedoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Bedoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Bedoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Bedoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Bedoya 29 Nisan 1987 tarihinde Englewood, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Bedoya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Alejandro Bedoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 3 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Alejandro Bedoya'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Bedoya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AleBedoya17

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http://www.instagram.com/alebedoya/

Alejandro Bedoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Bedoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alejandro Bedoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Bedoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Boston Eagles

7 Ocak 2009 yılında Örebro SK

17 Ağustos 2011 yılında Glasgow Rangers

10 Ağustos 2012 yılında Helsingborgs IF

9 Ağustos 2013 yılında FC Nantes

3 Ağustos 2016 yılında Philadelphia

Alejandro Bedoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Bedoya şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alejandro Bedoya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Weston SC

Amerika Birleşik Devletleri takımında 11 numaralı formasıyla 23 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 66 maçta 2 gol atmıştır.

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