Jose Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Martinez 7 Ağustos 1994 tarihinde Maracaibo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da José Andrés Martínez Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jose Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Martinez'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joseandresmartinez8/

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Jose Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Deportivo JBL

1 Ocak 2018 yılında Zulia FC

1 Ocak 2020 yılında Philadelphia

Jose Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Martinez şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Jose Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 13 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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