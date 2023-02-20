Jeremy Rafanello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Rafanello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Rafanello kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeremy Rafanello ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeremy Rafanello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Rafanello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Rafanello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Rafanello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Rafanello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Rafanello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Rafanello 14 Nisan 2000 tarihinde Delran Township, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Michael Rafanello şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Rafanello Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Jeremy Rafanello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Rafanello'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Rafanello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JeremyRafanello

Jeremy Rafanello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Rafanello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeremy Rafanello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Rafanello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ph. Union Acad.

1 Ağustos 2018 yılında Penn State

1 Mayıs 2019 yılında Reading United

10 Temmuz 2019 yılında Penn State

11 Temmuz 2019 yılında FC Helsingör

19 Şubat 2020 yılında Indy Eleven

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2021 yılında NY Red Bulls II

23 Ağustos 2022 yılında Philadelphia

Jeremy Rafanello kimdir

Jeremy Rafanello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Rafanello şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Jeremy Rafanello nereli

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