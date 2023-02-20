Joaquin Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Torres 28 Ocak 1997 tarihinde Neuquén şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Eduardo Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Torres Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. Joaquin Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Torres'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joacotorres18/

Joaquin Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joaquin Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Newell's II

26 Ağustos 2019 yılında Volos NPS

30 Haziran 2020 yılında Newell's II

4 Şubat 2021 yılında Montréal

31 Aralık 2021 yılında Newell's II

1 Ocak 2022 yılında Montréal

26 Ocak 2023 yılında Philadelphia

Joaquin Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Torres şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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