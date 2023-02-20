Kai Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kai Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kai Wagner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kai Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kai Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Wagner 15 Şubat 1997 tarihinde Geislingen an der Steige şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Wagner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 6 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Kai Wagner'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kai Wagner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaiwaaagner/

Kai Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kai Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SSV Ulm U17

1 Temmuz 2013 yılında SSV Ulm U19

1 Ocak 2015 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2015 yılında SSV Ulm 1846

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2017 yılında Würzb. Kickers

6 Şubat 2019 yılında Philadelphia

Kai Wagner kimdir

Kai Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Wagner şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Lonsee (2001-2009), SSV Ulm 1846 (2009-12/2014), FC Augsburg (1/2015-2015)

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Kai Wagner nereli

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