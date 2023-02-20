Chris Donovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Donovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Donovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Donovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Donovan 8 Ağustos 2000 tarihinde Paoli, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Donovan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 17 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Donovan'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Donovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Donovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Donovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Donovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Columbus

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2022 yılında Union II

17 Haziran 2022 yılında Philadelphia

Chris Donovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Donovan şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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