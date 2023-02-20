Jakob Glesnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Glesnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Glesnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Glesnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Glesnes 25 Mart 1994 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Glesnes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Jakob Glesnes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jakob Glesnes'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Glesnes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jakobglesnes/

Jakob Glesnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Glesnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakob Glesnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Glesnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Fyllingsdalen

20 Temmuz 2015 yılında Asane Fotball

1 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

1 Ağustos 2016 yılında Strømsgodset

31 Ocak 2020 yılında Philadelphia

Jakob Glesnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Glesnes şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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