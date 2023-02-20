Leon Flach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Flach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leon Flach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leon Flach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leon Flach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Flach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leon Flach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Flach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Flach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Flach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Flach 28 Şubat 2001 tarihinde Humble, Texas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Leon Maximilian Flach şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Flach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Leon Flach, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Leon Flach'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Flach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leon.flach/

Leon Flach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Flach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leon Flach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Flach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında VfB Lübeck Alt.

1 Temmuz 2016 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2017 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2018 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2020 yılında St. Pauli

31 Mart 2021 yılında Philadelphia

Leon Flach kimdir

Leon Flach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Flach şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sereetzer SV (2006-2008), VfB Lübeck (2008-2016), FC St. Pauli (2016-2020)

Leon Flach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Leon Flach nereli

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