Damion Lowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damion Lowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damion Lowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damion Lowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damion Lowe 5 Mayıs 1993 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Damion Onandi Lowe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damion Lowe Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Damion Lowe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damion Lowe'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damion Lowe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dlowe_31

http://www.instagram.com/dlowe31/

Damion Lowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damion Lowe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damion Lowe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damion Lowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Hartford Hawks

1 Mayıs 2013 yılında Reading United

1 Ağustos 2013 yılında Hartford Hawks

16 Ocak 2014 yılında Seattle

8 Mart 2016 yılında Minnesota NASL

31 Aralık 2016 yılında Seattle

16 Ocak 2017 yılında TB Rowdies

16 Ağustos 2017 yılında IK Start

15 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2020 yılında Phoenix Rising

28 Kasım 2020 yılında El Ittihad

16 Ocak 2022 yılında Miami

25 Ocak 2023 yılında Philadelphia

Damion Lowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damion Lowe şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damion Lowe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Harbour View (-2011), Hartford Hawks (2011-2013)

Jamaika takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 2 gol atmıştır.

Jamaika U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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