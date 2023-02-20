Brandan Craig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandan Craig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandan Craig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandan Craig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandan Craig 7 Nisan 2004 tarihinde Philadelphia, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brandan Andrew Craig şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandan Craig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Brandan Craig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Brandan Craig'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brandan Craig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandan Craig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brandan Craig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandan Craig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2020 yılında Union II

30 Kasım 2020 yılında Ph. Union Acad.

1 Ocak 2021 yılında Philadelphia

Brandan Craig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandan Craig şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Brandan Craig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.