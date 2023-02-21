Andrey Egorychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Egorychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Egorychev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Egorychev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Egorychev 14 Şubat 1993 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Егорычев Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Egorychev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Egorychev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Andrey Egorychev'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Egorychev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Egorychev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrey Egorychev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Egorychev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vybor-Kurbatovo

16 Nisan 2015 yılında MITOS

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Atom

12 Temmuz 2017 yılında Nosta

1 Ocak 2018 yılında Ural

Andrey Egorychev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Egorychev şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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