Fanil Sungatulin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fanil Sungatulin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fanil Sungatulin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fanil Sungatulin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fanil Sungatulin 24 Aralık 2001 tarihinde Yarkovo, Tyumen Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сунгатулин Фаниль Рамаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fanil Sungatulin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fanil Sungatulin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fanil Sungatulin'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fanil Sungatulin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fanil Sungatulin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fanil Sungatulin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fanil Sungatulin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında Spartak II

1 Ocak 2021 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

2 Temmuz 2022 yılında Ural

12 Şubat 2023 yılında Spartak Moskova

13 Şubat 2023 yılında Ural

Fanil Sungatulin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fanil Sungatulin şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

Fanil Sungatulin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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