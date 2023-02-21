Aleksandr Yushin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Yushin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Yushin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Yushin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Yushin 4 Nisan 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Юшин Александр Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Yushin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksandr Yushin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Yushin'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Yushin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Yushin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Yushin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Yushin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında KS Moskau

1 Ocak 2009 yılında Spartak 2

1 Mart 2012 yılında Akademia FCSM

14 Ağustos 2013 yılında Spartak II

3 Mart 2014 yılında Aventa-2000

1 Ocak 2015 yılında Teteks Tetovo

14 Ağustos 2015 yılında Ulisses

29 Ocak 2016 yılında Belshina

1 Ocak 2017 yılında Metallurg Mosk.

15 Şubat 2018 yılında FK Kaluga

9 Ağustos 2018 yılında Khimik-Arsenal

18 Şubat 2019 yılında Belshina

21 Şubat 2020 yılında Neftekhimik

12 Ocak 2022 yılında Ural

Aleksandr Yushin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Yushin şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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