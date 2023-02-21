Mingiyan Beveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingiyan Beveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mingiyan Beveev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mingiyan Beveev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mingiyan Beveev 30 Kasım 1995 tarihinde Elista şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бевеев Мингиян Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mingiyan Beveev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mingiyan Beveev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mingiyan Beveev'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mingiyan Beveev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mingiyan Beveev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mingiyan Beveev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mingiyan Beveev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Volgar

1 Temmuz 2015 yılında MITOS

30 Haziran 2016 yılında Volgar

9 Şubat 2017 yılında Nosta

30 Haziran 2017 yılında Volgar

12 Temmuz 2017 yılında Nosta

1 Ocak 2018 yılında Ural 2

27 Ocak 2020 yılında KamAZ

25 Ocak 2022 yılında Enisey

1 Temmuz 2022 yılında Ural

Mingiyan Beveev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mingiyan Beveev şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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