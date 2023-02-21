Eric Bicfalvi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Bicfalvi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Bicfalvi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Bicfalvi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eric Bicfalvi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Bicfalvi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eric Bicfalvi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Bicfalvi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Bicfalvi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Bicfalvi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Bicfalvi 5 Şubat 1988 tarihinde Carei şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Eric Cosmin Bicfalvi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Bicfalvi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Eric Bicfalvi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Eric Bicfalvi'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Bicfalvi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Bicfalvi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eric Bicfalvi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Bicfalvi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Jiul Petroșani

1 Temmuz 2007 yılında Steaua Bucarest

1 Ocak 2008 yılında AS FC Buzău

31 Aralık 2008 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2012 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2015 yılında Liaoning FC

16 Şubat 2016 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

1 Ocak 2017 yılında Ural

Eric Bicfalvi kimdir

Eric Bicfalvi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Bicfalvi şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Eric Bicfalvi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 17 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

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Eric Bicfalvi nereli

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