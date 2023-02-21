Vyacheslav Podberezkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Podberezkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Podberezkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Podberezkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Podberezkin 21 Haziran 1992 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Подберёзкин Вячеслав Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Podberezkin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Vyacheslav Podberezkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Podberezkin'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Podberezkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Podberezkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Podberezkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Podberezkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında KAIT-Sport

12 Ağustos 2011 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2013 yılında Lokomotiv 2

31 Aralık 2013 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2014 yılında Khimki

30 Haziran 2014 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2014 yılında Ural

1 Ocak 2016 yılında Krasnodar

1 Ocak 2018 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2018 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan

18 Ağustos 2020 yılında Ural

Vyacheslav Podberezkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Podberezkin şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Vyacheslav Podberezkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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