Egor Filipenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Filipenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Filipenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Egor Filipenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Egor Filipenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Filipenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Egor Filipenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Filipenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Filipenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Filipenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Filipenko 10 Nisan 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Филипенко Егор Всеволодович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Filipenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Egor Filipenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Filipenko'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Filipenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egor_filipenko/

Egor Filipenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Filipenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Egor Filipenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Filipenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında BATE II

1 Ocak 2007 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2008 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2009 yılında Tom Tomsk

20 Ağustos 2009 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2010 yılında Sibir

31 Aralık 2010 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2011 yılında BATE Borisov

31 Aralık 2011 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2012 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2015 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2016 yılında M. Tel Aviv

1 Ocak 2018 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2018 yılında BATE Borisov

9 Ocak 2021 yılında Soligorsk

8 Eylül 2022 yılında Ural

Egor Filipenko kimdir

Egor Filipenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Filipenko şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Minsk

Egor Filipenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 21 numaralı formasıyla 12 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Egor Filipenko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Jimmy Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Marzooq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Marzooq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Marzooq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Marzooq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jason Denayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Denayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jason Denayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Denayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!