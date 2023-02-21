Egor Filipenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Filipenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Filipenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Filipenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Filipenko 10 Nisan 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Филипенко Егор Всеволодович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Filipenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Egor Filipenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Filipenko'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Filipenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egor_filipenko/

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Egor Filipenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Filipenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Egor Filipenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Filipenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında BATE II

1 Ocak 2007 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2008 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2009 yılında Tom Tomsk

20 Ağustos 2009 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2010 yılında Sibir

31 Aralık 2010 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2011 yılında BATE Borisov

31 Aralık 2011 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2012 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2015 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2016 yılında M. Tel Aviv

1 Ocak 2018 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2018 yılında BATE Borisov

9 Ocak 2021 yılında Soligorsk

8 Eylül 2022 yılında Ural

Egor Filipenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Filipenko şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Egor Filipenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Minsk

Belarus takımında 21 numaralı formasıyla 12 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 1 gol atmıştır.

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