İbrahima Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahima Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahima Cisse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahima Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahima Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Cisse 28 Şubat 1994 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gine,Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Cisse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A&B Management yapmaktadır. İbrahima Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahima Cisse'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahima Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İbrahima Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Standard U19

1 Temmuz 2012 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2014 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2016 yılında Standard Liège

7 Temmuz 2017 yılında Fulham

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2020 yılında RFC Seraing

8 Eylül 2022 yılında Ural

İbrahima Cisse kimdir

İbrahima Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Cisse şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Euro Youth Liège, Standard Liège (2005-2012)

İbrahima Cisse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 7 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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İbrahima Cisse nereli

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