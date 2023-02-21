Artem Mamin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Mamin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Mamin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Mamin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Mamin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Mamin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Mamin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Mamin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Mamin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Mamin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Mamin 25 Temmuz 1997 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мамин Артём Витальевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Mamin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Mamin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 7 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Artem Mamin'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Mamin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Mamin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Mamin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Mamin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak II

24 Şubat 2017 yılında Spartak 2

7 Ağustos 2019 yılında Ural

14 Ağustos 2020 yılında Orenburg

30 Haziran 2021 yılında Ural

1 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

7 Temmuz 2021 yılında Ural

8 Temmuz 2021 yılında Tom Tomsk

3 Eylül 2021 yılında Ural

Artem Mamin kimdir

Artem Mamin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Mamin şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Artem Mamin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Artem Mamin nereli

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