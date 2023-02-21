İgor Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Konovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Konovalov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Konovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Konovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Konovalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Konovalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Konovalov 8 Temmuz 1996 tarihinde Belorechensk, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Коновалов Игорь Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Konovalov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Konovalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Konovalov'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Konovalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Konovalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Konovalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Konovalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2013 yılında Spartak II

29 Ağustos 2014 yılında Kuban II

1 Eylül 2015 yılında Kuban Krasnodar

22 Şubat 2018 yılında Rubin Kazan

12 Ocak 2021 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2021 yılında Rubin Kazan

12 Temmuz 2021 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2022 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2022 yılında Ural

30 Haziran 2023 yılında Rubin Kazan

İgor Konovalov kimdir

İgor Konovalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Konovalov şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

İgor Konovalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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İgor Konovalov nereli

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