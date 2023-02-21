İlya Pomazun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Pomazun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Pomazun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Pomazun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Pomazun 16 Ağustos 1996 tarihinde Kaliningrad şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Помазун Илья Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Pomazun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Pomazun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Pomazun'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Pomazun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pomaz45

http://www.instagram.com/pomazun_1_/

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İlya Pomazun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Pomazun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İlya Pomazun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Pomazun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2017 yılında CSKA Moskova

5 Ağustos 2020 yılında Ural

25 Şubat 2021 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Ural

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

İlya Pomazun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Pomazun şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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