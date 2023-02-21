Danijel Miskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Miskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Miskic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Miskic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Miskic 11 Ekim 1993 tarihinde Novo Mesto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Miškić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Miskic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFN yapmaktadır. Danijel Miskic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Danijel Miskic'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danijel Miskic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Miskic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danijel Miskic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Miskic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2005 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2008 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağustos 2011 yılında Radnik Sesvete

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Zagreb

5 Temmuz 2013 yılında NK Lokomotiva

30 Ocak 2014 yılında NK Celje

25 Temmuz 2016 yılında NK Olimpija

7 Ağustos 2018 yılında Orenburg

13 Ağustos 2020 yılında Ural

Danijel Miskic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Miskic şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Danijel Miskic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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