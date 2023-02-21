Silvije Begic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvije Begic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvije Begic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvije Begic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvije Begic 3 Haziran 1993 tarihinde Posušje şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Silvije Begić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvije Begic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silvije Begic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Silvije Begic'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Silvije Begic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvije Begic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Silvije Begic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvije Begic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2011 yılında HSK Posusje

24 Ağustos 2012 yılında NK Kamen

2 Ağustos 2013 yılında NK Rudes

3 Temmuz 2015 yılında Inter Zapresic

24 Temmuz 2017 yılında Orenburg

1 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

3 Eylül 2021 yılında KS Samara

2 Şubat 2022 yılında Rubin Kazan

8 Eylül 2022 yılında Ural

Silvije Begic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvije Begic şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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