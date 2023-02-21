Emmerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmerson 7 Ekim 1995 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kongo,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Vladis Emmersón Illoy-Ayet şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmerson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmerson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmerson'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emmerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emmerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Chornomorets II

1 Mart 2015 yılında Karpaty

13 Mart 2015 yılında Nyva Ternopil

30 Haziran 2015 yılında Karpaty

2 Ağustos 2015 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

4 Temmuz 2019 yılında R&F

20 Ocak 2020 yılında Vejle BK

21 Ocak 2020 yılında Armavir

30 Haziran 2020 yılında Vejle BK

3 Şubat 2021 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2022 yılında Ural

Emmerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmerson şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emmerson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chornomorets Odesa

Kongo Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.