Leo Goglichidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Goglichidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Goglichidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Goglichidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Goglichidze 29 Nisan 1997 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Гогличидзе Лео Зурабович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Goglichidze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Leo Goglichidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Goglichidze'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Goglichidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Goglichidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Goglichidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Goglichidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar 2

20 Şubat 2018 yılında Olimpiets

30 Haziran 2019 yılında Krasnodar 2

30 Ağustos 2019 yılında Chaika Pes.

30 Haziran 2020 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2020 yılında Chaika Pes.

11 Ocak 2021 yılında Krasnodar

13 Ocak 2021 yılında Nizhny Novgorod

31 Ağustos 2021 yılında Krasnodar

2 Eylül 2021 yılında Ural

30 Haziran 2022 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2022 yılında Ural

Leo Goglichidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Goglichidze şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Leo Goglichidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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