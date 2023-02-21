Luka Tsulukidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Tsulukidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Tsulukidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Tsulukidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Tsulukidze 8 Şubat 2004 tarihinde Tbilisi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა წულუკიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Tsulukidze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Luka Tsulukidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Tsulukidze'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Tsulukidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Tsulukidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Tsulukidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Tsulukidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2022 yılında Ural

22 Mart 2022 yılında Saburtalo

30 Haziran 2022 yılında Ural

Luka Tsulukidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Tsulukidze şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Luka Tsulukidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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