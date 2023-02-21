Denys Kulakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Kulakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Kulakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Kulakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Kulakov 1 Mayıs 1986 tarihinde Izyum, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кулаков Денис Єрмилович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Kulakov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Denys Kulakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Denys Kulakov'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denys Kulakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Kulakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denys Kulakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Kulakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2002 yılında Shakhtar U17

1 Temmuz 2003 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2005 yılında Shakhtar D.

1 Ocak 2006 yılında Illichivets

30 Haziran 2007 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2007 yılında Vorskla Poltava

30 Haziran 2008 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2008 yılında Vorskla Poltava

1 Temmuz 2011 yılında Dnipro

1 Temmuz 2014 yılında Metalist

1 Temmuz 2015 yılında Ural

Denys Kulakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Kulakov şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Denys Kulakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 25 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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