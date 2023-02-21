Oleg Shatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Shatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Shatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Shatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Shatov 29 Temmuz 1990 tarihinde Nizhniy Tagil, Sverdlovsk Region şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шатов Олег Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Shatov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Oleg Shatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg Shatov'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Shatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Shatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleg Shatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Shatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Ural

3 Şubat 2012 yılında Anji Mahaçkale

14 Ağustos 2013 yılında Zenit

6 Şubat 2018 yılında Krasnodar

30 Haziran 2018 yılında Zenit

1 Ağustos 2020 yılında Rubin Kazan

18 Kasım 2021 yılında ara verdi

1 Şubat 2022 yılında Ural

Oleg Shatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Shatov şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleg Shatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Mega-Temp Krasnoufimsk (-2005), VIZ-Sinara Ekaterinburg (2006-2011, Futsal)

Rusya takımında 17 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

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