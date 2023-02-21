Yuriy Gazinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Gazinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Gazinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuriy Gazinskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuriy Gazinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Gazinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Gazinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Gazinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Gazinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Gazinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Gazinskiy 20 Temmuz 1989 tarihinde Komsomoljsk-na-Amure, Khabarovsk Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Газинский Юрий Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Gazinskiy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuriy Gazinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Gazinskiy'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Gazinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gazinskiy/

Yuriy Gazinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Gazinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuriy Gazinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Gazinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Smena

1 Ağustos 2010 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2012 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2013 yılında Krasnodar

17 Ağustos 2022 yılında Ural

Yuriy Gazinskiy kimdir

Yuriy Gazinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Gazinskiy şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Smena Komsomoljsk-na-Amure (-12/2007)

Yuriy Gazinskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 8 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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Yuriy Gazinskiy nereli

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