Oleg Baklov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Baklov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Baklov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Baklov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Baklov 20 Ekim 1994 tarihinde Syzran şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Баклов Олег Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Baklov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Baklov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Oleg Baklov'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Baklov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Baklov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Baklov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Baklov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Syzran-2003

1 Ocak 2013 yılında KS Samara II

30 Haziran 2013 yılında Syzran-2003

1 Ocak 2018 yılında Ural

3 Temmuz 2021 yılında KamAZ

30 Haziran 2022 yılında Ural

Oleg Baklov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Baklov şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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