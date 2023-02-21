Aleksey Kashtanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Kashtanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Kashtanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Kashtanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Kashtanov 13 Mart 1996 tarihinde Dyatjkovo, Bryansk Region şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Каштанов Алексей Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Kashtanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Kashtanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Kashtanov'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Kashtanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Kashtanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Kashtanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Kashtanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2013 yılında SShOR Bronnitsy

16 Nisan 2014 yılında Vi. Podolsk U19

2 Nisan 2015 yılında FK Kaluga

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Kvant Obninsk

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Kvant Obninsk

28 Şubat 2019 yılında Kyzyltash

1 Temmuz 2019 yılında Rosich

9 Ocak 2021 yılında Rodina Moscow

7 Eylül 2021 yılında Volga Uljanovsk

30 Haziran 2022 yılında Rodina Moscow

1 Temmuz 2022 yılında Ural

31 Aralık 2022 yılında Rodina Moscow

1 Ocak 2023 yılında Ural

Aleksey Kashtanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Kashtanov şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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