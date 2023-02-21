İlya Bykovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Bykovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Bykovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Bykovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Bykovskiy 16 Şubat 2001 tarihinde Lyubertsy, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Быковский Илья Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Bykovskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. İlya Bykovskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Bykovskiy'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Bykovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Bykovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Bykovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Bykovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında Arsenal Tula II

12 Şubat 2020 yılında Ural II

1 Temmuz 2020 yılında Ural 2

1 Temmuz 2022 yılında Ural

İlya Bykovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Bykovskiy şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

İlya Bykovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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