Rai Vloet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rai Vloet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rai Vloet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rai Vloet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rai Vloet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rai Vloet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rai Vloet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rai Vloet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rai Vloet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rai Vloet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rai Vloet 8 Mayıs 1995 tarihinde Schijndel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Rai Hendrikus Martinus Vloet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rai Vloet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Rai Vloet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rai Vloet'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rai Vloet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RaiVloet

http://instagram.com/raivloet/

Rai Vloet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rai Vloet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rai Vloet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rai Vloet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında PSV U17

1 Temmuz 2012 yılında PSV U19

1 Temmuz 2013 yılında PSV U21

1 Temmuz 2014 yılında PSV Eindhoven

29 Ocak 2016 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2016 yılında PSV Eindhoven

30 Ağustos 2016 yılında FC Eindhoven

30 Haziran 2017 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2017 yılında NAC Breda

23 Temmuz 2018 yılında FC Chiasso

13 Ağustos 2018 yılında Frosinone

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2019 yılında VV St. Truiden

13 Temmuz 2019 yılında Excelsior

1 Temmuz 2020 yılında Heracles Almelo

25 Mart 2022 yılında FC Astana

6 Eylül 2022 yılında Ural

Rai Vloet kimdir

Rai Vloet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rai Vloet şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RKSV Schijndel, Roda JC (2002-2005), PSV (2005-2013)

Rai Vloet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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Rai Vloet nereli

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