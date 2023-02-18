Andrija Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Mijailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Mijailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Mijailovic 7 Haziran 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Мијаиловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Mijailovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Mijailovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Mijailovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrija Mijailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Mijailovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Mijailovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Mijailovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2013 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2015 yılında Srem Jakovo

1 Şubat 2016 yılında OFK Belgrad

19 Ağu 2016 yılında Kolubara

1 Ocak 2017 yılında FK Bezanija

20 Temmuz 2017 yılında Radnicki Nis

23 Ocak 2019 yılında FK Zemun

26 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

Andrija Mijailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Mijailovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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