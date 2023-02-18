Lazar Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Vukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Vukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Vukovic 11 Nisan 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Вуковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Vukovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROCON GROUP GmbH yapmaktadır. Lazar Vukovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Vukovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lazar Vukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Vukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Vukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Vukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Batajnica

1 Temmuz 2017 yılında Borac Sakule

1 Temmuz 2018 yılında FK Indjija

1 Ocak 2019 yılında Borac Sakule

1 Ağu 2019 yılında IMT Belgrad

5 Mart 2021 yılında FK Alfa Modriča

25 Ağu 2021 yılında Tekstilac

5 Ağu 2022 yılında FK Indjija

Lazar Vukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Vukovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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