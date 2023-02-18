Slavisa Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavisa Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavisa Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavisa Stojanovic 27 Ocak 1989 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Славиша Стојановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavisa Stojanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Slavisa Stojanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Slavisa Stojanovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Slavisa Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavisa Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavisa Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavisa Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Smederevo

17 Temmuz 2012 yılında Jagodina

1 Ocak 2014 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2015 yılında Radnik

19 Temmuz 2016 yılında H. Kfar Saba

2 Şubat 2017 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2017 yılında H. Kfar Saba

16 Temmuz 2017 yılında Radnicki Nis

6 Temmuz 2018 yılında Kerala Blasters

4 Temmuz 2020 yılında Backa

11 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad

11 Şubat 2021 yılında Navbahor

10 Eylül 2021 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

Slavisa Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavisa Stojanovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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