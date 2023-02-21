Andriy Kitela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kitela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Kitela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Kitela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Kitela 13 Aralık 2004 tarihinde Stryi, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кітела Андрій Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Kitela Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andriy Kitela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andriy Kitela'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andriy Kitela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Kitela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Kitela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Kitela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Rukh Lviv U19

Andriy Kitela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Kitela şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andriy Kitela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Lviv (2015-2019)

Ukrayna U19 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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