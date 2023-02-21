Yuriy Volodymyr Gereta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Volodymyr Gereta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Volodymyr Gereta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuriy Volodymyr Gereta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuriy Volodymyr Gereta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Volodymyr Gereta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Volodymyr Gereta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Volodymyr Gereta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Volodymyr Gereta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Volodymyr Gereta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Volodymyr Gereta 30 Ocak 2004 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Герета Юрій-Володимир Остапович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Volodymyr Gereta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Yuriy Volodymyr Gereta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yuriy Volodymyr Gereta'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Volodymyr Gereta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Volodymyr Gereta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuriy Volodymyr Gereta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Volodymyr Gereta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Karpaty U19

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

25 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19

Yuriy Volodymyr Gereta kimdir

Yuriy Volodymyr Gereta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Volodymyr Gereta şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Poshuk Lviv (2012), Poshuk Sykhivska Gimnaziya Lviv (2012-2013), Opir-Poshuk Lviv (2013-2014), Karpaty Lviv (2014-2019)

Yuriy Volodymyr Gereta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Yuriy Volodymyr Gereta nereli

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