Angel Cayetano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Cayetano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Cayetano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Cayetano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Cayetano 8 Ocak 1991 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Gabriel Cayetano Pírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Cayetano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Cayetano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Cayetano'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Cayetano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cayetano_angel05/

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Angel Cayetano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Cayetano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel Cayetano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Cayetano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Danubio FC

10 Ocak 2014 yılında Racing Club

30 Haziran 2014 yılında Danubio FC

25 Ağu 2014 yılında Cerro Largo

7 Ocak 2015 yılında Racing Club

7 Ocak 2016 yılında Real Garcilaso

15 Ağu 2016 yılında Racing Club

1 Ocak 2019 yılında Tampico Madero

6 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

1 Ocak 2022 yılında Universitario

7 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2022 yılında Maldonado

Angel Cayetano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Cayetano şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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