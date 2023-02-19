Guzman Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guzman Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guzman Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guzman Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guzman Diaz 18 Mayıs 1999 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guzmán Díaz Scarone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guzman Diaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Guzman Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Guzman Diaz'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guzman Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guzman Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guzman Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guzman Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2019 yılında Western Mass

20 Ocak 2021 yılında Maldonado

Guzman Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guzman Diaz şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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