Alexander Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Gonzalez 8 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Nicolás González Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Alexander Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alexander Gonzalez'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Maldonado

Alexander Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Gonzalez şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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