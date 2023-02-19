Guillermo Cotugno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Cotugno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Cotugno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillermo Cotugno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guillermo Cotugno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Cotugno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Cotugno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Cotugno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Cotugno 12 Mart 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Gastón Cotugno Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Cotugno Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Guillermo Cotugno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Guillermo Cotugno'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Cotugno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guillecotugno21

Guillermo Cotugnoboyu ve yaşı kaç

Guillermo Cotugno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Cotugno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guillermo Cotugno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Cotugno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Danubio FC

26 Şubat 2015 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2015 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2015 yılında Rubin Kazan

29 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

30 Haziran 2017 yılında Rubin Kazan

1 Ağu 2017 yılında Real Oviedo

20 Temmuz 2018 yılında Nacional

30 Ocak 2020 yılında Slask Wroclaw

18 Ağu 2021 yılında Maldonado

Guillermo Cotugno kimdir

Guillermo Cotugno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Cotugno şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC

Guillermo Cotugno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Guillermo Cotugno nereli

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