Matias Mir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Mir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Mir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Mir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Mir 26 Mayıs 2003 tarihinde Las Palmas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Mir García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Mir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastián Revetria yapmaktadır. Matias Mir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Mir'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Mir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Mir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Mir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Mir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2021 yılında Parma U19

5 Temmuz 2022 yılında Maldonado

30 Haziran 2023 yılında Parma

Matias Mir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Mir şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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