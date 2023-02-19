Guillermo Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Reyes 10 Temmuz 1986 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Martín Reyes Maneiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Reyes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Guillermo Reyes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Reyes'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Danubio B

11 Temmuz 2007 yılında Peñarol B

1 Ağu 2009 yılında Rocha FC

1 Eylül 2010 yılında Rentistas

1 Temmuz 2014 yılında Huachipato

4 Temmuz 2015 yılında Rentistas

1 Temmuz 2016 yılında Defensor

6 Ocak 2020 yılında U. Concepción

3 Ocak 2022 yılında Maldonado

Guillermo Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Reyes şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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