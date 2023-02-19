Hernan Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hernan Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hernan Toledo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hernan Toledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Toledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Toledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Toledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Toledo 17 Ocak 1996 tarihinde Sastre şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Darío Toledo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Toledo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Back yapmaktadır. Hernan Toledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 24 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Hernan Toledo'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hernan Toledoboyu ve yaşı kaç

Hernan Toledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Toledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hernan Toledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Toledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Vélez Sarsfield

24 Temmuz 2016 yılında Maldonado

25 Temmuz 2016 yılında Fiorentina

16 Şubat 2017 yılında Maldonado

17 Şubat 2017 yılında Lanús

30 Haziran 2017 yılında Maldonado

11 Temmuz 2017 yılında Las Palmas

30 Haziran 2018 yılında Maldonado

8 Ağu 2018 yılında Argentinos Jrs.

13 Ocak 2019 yılında Maldonado

3 Temmuz 2019 yılında Banfield

31 Aralık 2019 yılında Maldonado

10 Ocak 2022 yılında Estudiantes

31 Aralık 2022 yılında Maldonado

Hernan Toledo kimdir

Hernan Toledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Toledo şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vélez Sarsfield

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Hernan Toledo nereli

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